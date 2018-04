Autolenker bedrohte Kontrahenten mit Stahlrute

Der tägliche Stau im Bindermichltunnel in Linz zehrt vielen Lenkern an den Nerven - doch am Donnerstag eskalierte die Situation, als ein 45-Jähriger aus Haid wegen eines Fahrmanövers hupte. Ein 28-jähriger Linzer fühlte sich dadurch derart provoziert, dass er ausstieg, eine Stahlrute aus seinem Fahrzeug holte und damit den Gegner bedrohte. Er flüchtete, bevor die Polizei kam, doch die Beamten konnten ihn kurz darauf schnappen. Sie stellten die Stahlrute sicher und nahmen ihm den abgelaufenen Führerschein weg. Der Hitzkopf wird angezeigt.