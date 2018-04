24 Jahre Haft für Südkoreas Ex-Präsidentin

Südkoreas ehemalige Präsidentin Park Geun Hye ist am Freitag wegen Korruption, Machtmissbrauchs und anderer Vergehen zu 24 Jahren Haft verurteilt worden. Park habe Unternehmen zur Zahlung von Bestechungsgeldern in Höhe von 77,4 Milliarden Won (rund 59 Millionen Euro) gezwungen, hieß es in dem live im Fernsehen übertragenen Urteil. Neben der Gefängnisstrafe wurde Park auch zur Zahlung einer Geldstrafe in der Höhe von 18 Milliarden Won (rund 14 Millionen Euro) verdonnert.