Südkorea tüftelt an „Killer-Robotern“

Aufregung in Südkorea: Die Universität KAIST in der Hauptstadt Seoul soll derzeit an der Entwicklung einer „Killer-Roboter“-Armee im Terminator-Style beteiligt sein, die das Potenzial hätte, die Menschheit zu zerstören. Davor warnten unlängst Top-Wissenschaftler: „Das stellt eine große Gefahr für die Menschheit dar.“ Autonome Waffen, die mittels Künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Einwirkung Angriffsziele auswählen können, müssten verboten werden, hieß es in einem offenen Brief der Experten. Die Universität beruhigt, die Roboter würden lediglich zu Forschungszwecken dienen.