„Hair Force One“: Trump vom Winde verweht

Ganz schön windig war es am Donnerstag, als Donald Trump in Maryland seine Air Force One bestieg, um nach West Virgina zu jetten. Warum wir das wissen? Nun ja, da reicht eigentlich ein Blick auf die fliegende Matte des US-Präsidenten. Während der mächtigste Mann der Welt nämlich die Stiege zu seinem Flugzeug erklomm, schien seine Frisur ein regelrechtes Eigenleben zu entwickeln.