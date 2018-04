Darts-Legende Bristow bricht zusammen und stirbt

Die Darts-Welt trauert: Der fünfmalige Weltmeister Eric Bristow ist nach einem Herzinfarkt im Alter von 60 Jahren gestorben. Am Donnerstagabend war der Engländer noch Premier-League-Gast in der Echo Arena in Liverpool, laut „Daily Mirror“ brach er anschließend auf dem Weg zu seinem Auto zusammen und starb.