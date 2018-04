Ein Todesopfer bei Explosion in Wiener Wohnhaus!

Bewohner riefen an Fenstern um Hilfe

Zahlreiche Bewohner konnten nicht mehr flüchten, sie standen an den Fenstern und riefen in Panik um Hilfe. Sofort wurde ein umfassender Löschangriff gestartet, wodurch die Flammen am Gang und im Stiegenhaus unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner konnten daher mittels Fluchtfiltermasken durch das Innere des Gebäudes ins Freie gebracht werden.