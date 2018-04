Guter Start von Wiesberger bei Masters in Augusta

Riesiges Pech hatte Sergio Garcia. Der spanische Vorjahressieger wasserte den Ball am 15. Green insgesamt fünfmal, obwohl jeder seiner Schläge technisch gut ausgeführt war. Mit dem Sand Wedge, einem kurzen Schläger mit offener Schlagfläche, konnte den Spanier einen starken Rückwärtsdrall nicht verhindern, sodass der Ball viermal vom Green den fein gemähten Hang ins Wasser hinunter rollte. Das frustrierende Ergebnis waren 13 Schläge. Ein schlechteres Score wurde am US Masters nie an irgendeinem Loch notiert. Garcia spielte die Runde mit 81 Schlägen zu Ende, was ihm gerade noch zum 85. Platz unter den 87 Spielern reichte.