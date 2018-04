Russland wirft Briten „Goebbels-Methoden“ vor

Russisches Nowitschok-Labor angeblich identifiziert

Nach wie vor gibt es viele Fragen, zumal die britische Regierung keinen eindeutigen Beweis für eine Urheberschaft des Kreml liefern konnte. Britische Experten wollen allerdings laut einem Medienbericht jenes russische Labor identifiziert haben, aus dem das Gift namens Nowitschok stammen soll. Dies sei mit Hilfe von wissenschaftlichen Analysen und der Geheimdienste gelungen, berichtete die Zeitung „The Times“ am Donnerstag. Die Experten seien sich recht sicher, wenn auch nicht zu 100 Prozent. Eine klare Quelle wird in dem Bericht allerdings nicht genannt. Die britische Forschungsanlage Porton Down hatte zuvor berichtet, dass die präzise Quelle für das Nervengift Nowitschok unklar sei. Klar ist, dass Nowitschok in den 1970er- und 1980er-Jahren in der damaligen Sowjetunion entwickelt wurde. Nach dem Zerfall der Sowjetunion könnten giftige Substanzen und Know-how aber in die Hände von Kriminellen in den Nachfolgestaaten geraten sein.