Mit City4U gratis zu „Falco - Das Musical“

Über 135.000 Zuschauer besuchten 2017 die Premierentournee der neuen Musical-Biographie „FALCO - Das Musical“. Von 94 Shows in rund 50 Städten waren fast die Hälfte ausverkauft. 2018, zum 20. Todestag des Musikers, geht die Show erneut auf Tournee und gastiert im Zuge dessen am 13. Mai zum zweiten Mal in diesem Jahr in der Wiener Stadthalle F. Top: City4U verlost Tickets!