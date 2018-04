Junges ÖEHV-Team verliert erneut gegen Ungarn

Österreichs junges Eishockey-Nationalteam hat auch das zweite Testmatch gegen Ungarn verloren. Im zweiten von neun Vorbereitungsspielen für die A-WM ab 4. Mai in Dänemark musste sich das mit acht U22-Spielern angetretene ÖEHV-Team am Donnerstag in Wien mit 1:3 (0:1,1:2,0:0) geschlagen geben.