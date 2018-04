„Das ist OK“ - De Bruyne über Liverpools Fan-Eklat

Der belgische Nationalspieler von Manchester City, Kevin De Bruyne, sieht in der skandalerregenden Pyro-Attacke der Liverpool-Fans nichts Besonderes. So etwas kommt vor, sagte der junge Belgier nach dem Spiel. Er habe schon mehrmals solche Szenen erlebt. Zwar seien zebrechende Fenstergläser kein schönes Erlebnis, doch solange das ohne Gewalt passiert und niemand dabei verletzt wird, sei das okay, meinte der Ex-Wolfsburger.