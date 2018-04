Mitschüler niedergestochen: Sieben Jahre Haft

Adrett gekleidet, brave Frisur: So sitzt der 18-jährige Steirer auf der Anklagebank in Graz. Im Herbst 2017 trug er noch Military-Hosen, hatte abgeschorene Haare - und stach einem Mitschüler mit einem Jagdmesser in die Brust. Aus Wut, sagt er nun. Wegen schwerer Körperverletzung wurde er am Donnerstag zu sieben Jahren Haft verurteilt. Zusätzlich zur Strafe wurde eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verfügt.