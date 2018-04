Nicht nur im Pro-Kaufland brodelt Gerüchteküche

Wechsel in Geschäftsführung

Nach dem Verkauf des Welas-Parks - wir berichteten - sollten nun auch die Immobilien in Linz und Steyr verkauft werden. Doch „weißer Rauch“ stieg hier noch keiner auf. Stattdessen soll es in den letzten Tagen zum Knalleffekt in der Weiß Handels GmbH gekommen sein - in Form eines personellen Wechsels in der Geschäftsführung! Dieser soll ausgerechnet Gerhard Weiß betreffen, der die Firma aufgebaut hat und demnach nun nicht mehr maßgeblich wäre, wenn es um Entscheidungen geht.