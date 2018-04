Wieder alles klar für die Koalition

Neuerlicher „Wetterumschwung“ in der Kärntner Landespolitik. Standen bis Donnerstagmittag noch die Zeichen auf Sturm, scheint jetzt wieder alles in Ordnung zu sein. Zuerst gab der neue ÖVP-Chef Martin Gruber die Bahn frei für den Koalitionspakt und die von der SPÖ gewünschten Veränderungen. „Der Fahrplan bis 12. April könnte halten“, so Gruber. Dann war auch die SPÖ einverstanden. Jetzt gibt es wieder grünes Licht für die Koalition.