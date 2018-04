Zlatan Ibrahimovic lehnte China-Millionen ab

Zlatan Ibrahimovic hätte sich sein Debüt in den USA nicht schöner erträumen können. Der schwedische Superstar führte am vergangenen Wochenende Los Angeles Galaxy mit zwei Treffern in den letzten 20 Minuten zum 4:3-Sieg gegen den Lokalrivalen Los Angeles FC (Highlights oben im Video). Wie nun bekannt wurde, wäre der 36-Jährige aber beinahe in China gelandet.