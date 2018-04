Feuer in Krankenhaus sorgt für Großeinsatz

In einem Istanbuler Krankenhaus ist am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen. Ein rund zehnstöckiger Turm des Krankenhauses und ein angrenzendes Gebäude im Viertel Gaziosmanpasa im europäischen Teil der Bosporus-Metropole fingen Feuer. Mehrere Fernsehsender zeigten Flammen und eine Rauchsäule, die in den Himmel stieg. Bis auf die Intensivstation wurde das Krankenhaus vollständig evakuiert. Laut Behördenvertreter gab es keine Opfer.