Jubiläumsjahr: Comic-Zeitreise durch Klagenfurt

Klagenfurt feiert 500 Jahre „geschenkte Stadt“ - was das aber eigentlich bedeutet und was seit der Schenkung noch alles passiert ist, zeigt ein Comicheft über die Landeshauptstadt. Linda, die Heldin der Geschichte, nimmt Kinder und Junggebliebene mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit und einen kurzen Ausflug in die Zukunft.