NFL-Star verhinderte Massaker an US-Schule

Ein Leser bemerkte den verdächtigen Beitrag und wandte sich direkt an den Sportler: „Hey Mann, ein Kind schreibt in deinen Kommentaren, es würde in seiner Schule um sich schießen, ich denke, du solltest die Behörden alarmieren“. Das tat der Star auch. Wie er der „New York Times“ erklärte: Er habe sich an das Schulmassaker in Parkland erinnert (wurde auch in einem Youtube-Kommentar angekündigt), bei dem 17 Menschen gestorben waren.