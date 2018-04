KTM will eigene Siedlung für Mitarbeiter bauen

Ortsbildbeirat vor Umwidmung

Hintergrund ist, dass der Ortsbildbeirat - so Bürgermeister Martin Voggenberger - am 23. April erst über die Sinnhaftigkeit der 240 Wohnungen, verteilt auf 26 Häuser, beraten soll. Sigl erklärt die Hintergründe für das Projekt: „Wir haben viele Mitarbeiter, die pendeln von weit her, und manche wollen bei uns gar nicht anfangen, weil sie keine leistbare Wohnung finden.“ Die Mietpreise lägen teils über jenen im Zentralraum, weil die Nachfrage so groß sei.