Der Umbau der Tabakfabrik wirbelt viel Staub auf

Kredit in der Höhe von 13 Millionen € nötig

Für die nun neu dazugekommenen Arbeiten am „Magazin 2“ verlangte die Geschäftsführung weitere 9,4 Millionen Euro mehr. Finanziert wird das Projekt durch die bereits im Gemeinderat beschlossenen Eigenkapitalerhöhungen von einer Million € sowie durch einen Kredit in der Höhe von 13 Millionen €.