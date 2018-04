In Straßwalchen wird aufgerüstet

Nicht nur die Einsatzkräfte können sich freuen: Straßwalchens vierter Kindergarten entsteht in dem Gebäude. Bürgermeister Fritz Kreil: „Durch den starken Zuzug in die Gemeinde wurde dieser nötig.“ Die Gesamtkosten belaufen sich auf vier Millionen Euro.Auch Rettung wird neuDas Rote Kreuz plant auch schon seinen Umzug. Ein völlig neues Rettungshaus entsteht ebenfalls im Ort. Allerdings in Eigenregie. Die Gemeinde hat damit nicht direkt zu tun. Neben mehr Räumlichkeiten entsteht ein getrennter Sanitärbereich. „Wir haben einen Frauenanteil von 30 Prozent“, sagt Rot Kreuz-Chef Herbert Barth. 153 ehrenamtliche Mitarbeiter gibt es. Eröffnung ist am 27. Mai.