Frischer Wind in Gmundner „Orther Stub‘n“

Am 14. April zu Mittag sollen die ersten Speisen im Restaurant „Orther Stub‘n“ serviert werden. Nachdem sich Langzeit-Betreiber Johann Parzer in den Ruhestand (oder eher vorerst noch in sein zweites Lokal Fisch & Pasta am Toscana-Parkplatz) verabschiedet hat, musste die Stadt Gmunden (der das Seeschloss gehört) um geeignete Nachfolger umsehen. Fündig wurde sie bei den einheimischen Unternehmern Hinterwirth und Gruber, die das Lokal in den letzten Wochen renoviert haben. Weil sie sich selbst nicht als Gastro-Spezialisten sehen, setzen sie auf die Hilfe eines Geschäftsführers.