Wiedersehen mit der „alten Liebe“

Wo einen das Herz überall hinführen kann. Als Thomas Heissl im Dezember 2014 bei Strobl zum zweiten Mal das Zepter übernahm, ahnte niemand, wo die Reise der Wolfgangseer hinführen würde. Der heute 43-Jährige schaffte binnen zwei Jahren den Durchmarsch von der 2. Landesliga in die Salzburger Liga, trat dort am Höhepunkt im November ab. Als der Aufsteiger auf dem sechsten Platz rangierte, die meisten Treffer aller 16 Klubs erzielt hatte! Dennoch wechselte Heissl mit Wehmut in die Ried-Akademie: „Die Jungs hätten sich so viel mehr verdient“, erlaubte er sich einen Seitenhieb auf die Misere um den seit Jahren stockenden Platzausbau, der an politischem Hickhack scheitert.