Fair, aber nicht zu fair

Abgrenzen will sich auch der Seniorenbund von der ÖVP. Beide Listen sind zwar eine Koppelung eingegangen, um eventuelle Reststimmen in Mandate ummünzen zu können, „aber diese Koppelung bedeutet nur die Übereinstimmung in Grundsatzfragen und in der gemeinsamen Wertehaltung. Alle Sachentscheidungen im Innsbrucker Gemeinderat trifft die Liste ,Tiroler Seniorenbund Für Alt und Jung’ selbstständig und ist somit die bürgerliche Alternative für alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker“,betonen Listenerster Reinhold Falch und Obmann Helmut Kritzinger.