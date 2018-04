Tot in Wohnung: Polizisten entdeckten Leiche

Zwölf Drogentote waren in Kärnten im Vorjahr zu beklagen. Erst am vergangenem Wochenende verstarb ein Italiener (36) in einer Klagenfurter Wohnung an den Folgen seines Drogenkonsums - an einer Hirnschwellung und einem Lungenödem. Auch ein 24-jähriger Wolfsberger und ein 30-jähriger Klagenfurter mussten ihr Leben heuer wegen ihrer Sucht lassen.Christian Spitzer