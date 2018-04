Prozess um „Dschihadisten-Stadt“ in Südfrankreich

Das „französische Molenbeek“

Ähnlich dem Stadtviertel Molenbeek in Brüssel gilt die Kleinstadt Lunel in Südfrankreich als Dschihadisten-Hotspot. Insgesamt sollen etwa 20 vor allem junge Menschen aus dem 26.000-Seelen-Ort nach Syrien gereist sein. 2013 und 2014 fand offenbar eine wahre Welle an Abreisen nach Syrien statt. All jene, die in den Dschihad reisten, dürften regelmäßige Besucher der Moschee in Lunel gewesen sein. Die wirtschaftliche Lage in der Kleinstadt ist schlecht, die Arbeitslosigkeit ist doppelt so hoch wie der französische Durchschnitt und trifft besonders junge Erwachsene.