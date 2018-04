Acht Postfilialen müssen bald ausziehen

Neben fünf Postfilialen in Graz (jene in der Herrgottwiesgasse soll fix geschlossen werden) sind die Standorte in Bärnbach, Gratkorn und Kindberg betroffen. Was die drei eint: Für sie gab es bereits ein Schließungsverfahren, das von der Regulierungsbehörde auch genehmigt wurde. Sie sind aber nach wie vor geöffnet.