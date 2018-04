Für die S 36 wurde sogar die Mur verlegt

Insgesamt wird die Bundesstraße bis Herbst 2020 auf einer Länge von sechs Kilometern - von St. Georgen/Judenburg bis kurz vor Scheifling - zur S 36 ausgebaut. Das Herzstück ist die fast einen Kilometer lange Unterflurtrasse in Unzmarkt, die den Ortskern entlasten wird. Sie entsteht in der sogenannten Deckelbauweise. Derzeit werden alle eineinhalb Meter Bohrpfähle in den Boden gebracht, auf diesen Stützen wird die Decke des Tunnels betoniert, der dann schließlich ab Ende des Jahres unterirdisch ausgegraben wird.