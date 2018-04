Gleich 32 Lokalmatadore bei der Lavanttal-Rallye

Am Freitag um 13:30 Uhr startet die Lavanttal-Rallye am Wolfsberger Rathausplatz - gleich 32 Kärntner sind in diversen Klassen als Fahrer oder Co-Pilot dabei. Im Kampf um den Gesamtsieg haben Ilka Minor (mit Johannes Keferböck) und Marco Hübler (mit Gerhard Aigner) gute Chancen. Da geht es auch um die Führung in der Staatsmeisterschaft.