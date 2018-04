Mühlviertler beobachtete vier Wölfe bei Hetzjagd!

Bundesweit soll es etwa zwanzig Wölfe geben

Der Wolfsbeauftragte Georg Rauer schätzt die bundesweite Anzahl von Wölfen auf etwa 20 Tiere. Er ist relativ skeptisch, was die Haslacher Sichtung angeht - sowohl was die Anzahl der Wölfe als auch was deren Färbung betrifft. Schwarze Timberwölfe gibt es nämlich vorwiegend in Nordamerika. Der Experte schließt aber auch nicht aus, dass Tschernitz recht hat.