85-Jährige stellte Pkw mitten auf A 1 ab - tot!

Ein gesundheitliches Problem? Ein technisches Gebrechen? Als in der Nacht zum Donnerstag eine 85-jährige Lenkerin ihren weißen Wagen mitten auf der Autobahn bei Amstetten abstellte, ohne Licht und ohne Warnblinkanlage dastand, fiel das einem nachkommenden Autofahrer auf. Er blieb am Pannenstreifen stehen, stieg aus und fragte die Frau am Steuer, ob er ihr helfen solle. Die Pensionistin antwortete, dass alles in Ordnung sei. Doch sie blieb im abgestellten Wagen sitzen - wenig später kam es, wie es kommen musste: Ein 19-jähriger Lenker aus Deutschland sah das Auto zu spät und schoss es mit seinem BMW X6 ab. Die Frau wurde in ihrem Pkw gegen die Mittelleitschiene katapultiert und eingeklemmt. Der herbeigeeilte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Der junge Unfalllenker und drei weitere Insassen kamen verletzt in Krankenhäuser.