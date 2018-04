Mehr Anzeigen bei Verhetzung und Terror

Umtriebe in sozialen Netzwerken

Für Zuwächse bei Verhetzung und dem Verbotsgesetz sorgen die Umtriebe mancher Zeitgenossen in sozialen Netzwerken. Immer wieder landen Tiroler auf der Anklagebank, die hemmungslos über Hitler oder KZ’s schwadronieren. Angesprochen auf die Einsparungen im Justizressort betonte Loderbauer, dass man personell ohnehin „am Limit“ sei: „Weitere Stellenkürzungen in den Kanzleien bedeuten einen Qualitätsverlust und längere Dauer der Verfahren.“