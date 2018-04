ÖTV-Davis-Cupper als Außenseiter gegen Russland

Sebastian Ofner will sich vor seinem Davis-Cup-Debüt nicht mehr unter Druck setzen als in einem Turniermatch. „Ich werde wie in jedes andere Match reingehen“, sagte der 21-Jährige. „Der Druck liegt eindeutig bei den Russen, sie sind haushoher Favorit.“ Der Steirer hatte im Vorjahr bei seinen Vorstößen in die dritte Runde in Wimbledon (als Qualifikant) und ins Halbfinale von Kitzbühel jeweils Top-50-Spieler geschlagen. „Sebastian kann mit der Situation gut umgehen“, sagte Koubek.