„Gab Augenblicke, da blieb die Welt kurz stehen“

Oje, jetzt wechseln wir das Thema. Lassen Sie uns lieber über die Gebühren für die Kindergartennachmittagsbetreuung reden. Die Einführung hat viel Staub aufgewirbelt, würden Sie wieder so vorgehen?

Die Kritik und die Demonstrationen vor dem Landhaus haben mich nicht kalt gelassen. Man hinterfragt die Dinge. In diesem Fall bin ich der Meinung, dass es richtig war, weil wir unser Budget nicht auf Kosten einer Gruppe neu aufgestellt haben. Jeder Bereich soll beitragen. Eher nicht so optimal war, dass wir die Gebühr so zügig und rasch eingeführt haben.