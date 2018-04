Faßmann gibt Zugangscode vor laufender Kamera ein

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat sich in der „ZiB 2“ am Mittwoch einen sicherheitstechnischen Fauxpas geleistet. In einem Beitrag zum geplanten Koptuchverbot an Kindergärten und Volksschulen war zu sehen, wie er den Sicherheitscode für seine Tür im Ministerium eingibt.