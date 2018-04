„Johnny English 3“: Hier ist der brandneue Trailer

Rowan Atkinson ist zurück und muss in „Johnny English - Man lebt nur dreimal“ einen Cyber-Angriff stoppen. Gleichzeitig soll er einen Verbrecher zur Strecke bringen, der es auf den britischen Geheimdienst abgesehen hat. Der dritte English-Streifen startet am 18. Oktober in unseren Kinos, hier gibt‘s als Appetizer schon mal den nagelneuen Trailer!