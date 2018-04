Tiroler FPÖ-Chef und ORF legen Streit bei

Von der 8000 Euro-Spende gehen auf seinen eigenen Wunsch hin 4000 Euro an das Rehabilitationszentrum “Ederhof„ in Osttirol, das unter anderem Kinder auf schwierige Organtransplantationen vorbereite. Die restlichen 4000 Euro kommen der “Teestube" des Vereins für Obdachlose in Innsbruck zugute, so Abwerzger.