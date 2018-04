Diese Frauen erobern die Bühnen der Stadt

#1. Diana Schnierer

Diana Schnierer wurde in der Slowakei geboren und interessierte sich schon seit frühester Kindheit für Gesang und Tanz. Seit 2014 studiert sie „Musikalisches Unterhaltungstheater“ an der MUK Universität in Wien, aktuell brilliert sie in der Rolle der Sarah in „Tanz der Vampire“ am Ronacher in Wien.