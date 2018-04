Diese Stars sind am Set fremdgegangen

Sie war wohl die berühmteste Affäre am Set - die von Angelina Jolie und Brad Pitt. Das Pikante daran: Als der Hollywoodstar die rassige Schauspielerin bei den Dreharbeiten von „Mr. and Mrs. Smith“ kennen- und lieben lernte, war er noch mit Jennifer Aniston verheiratet. Dabei ist das mittlerweile schon wieder getrennte Promipärchen in Sachen Fremdliebelei nach Drehschluss in der Traumfabrik in guter Gesellschaft.