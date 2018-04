Der Wings for Life World Run am 6. Mai ist auch heuer mit 13.500 Anmeldungen „ausverkauft“. Alle Teilnehmer laufen für jene, die es selbst nicht können und versuchen dabei dem Catcher Car so lange wie möglich davon zu laufen. Gesteuert wird der BMW X6 heuer von niemand geringerem als Rallye-Dakar-Champion Matthias Walkner. Er nimmt 30 Minuten nach dem Start die Verfolgung auf.