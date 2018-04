Namibia: Es lebe die Wüste!

Wie zum Trotz präsentiert es sich als aufgeräumte, von bunten Geschäften durchzogene Stadt mit Hotels wie „Schweizerhaus“ oder „Zum Kaiser“ sowie dem „Café Anton“ mit seiner berühmten Schwarzwälder Kirschtorte. Restaurants am Meer bieten Ausblick auf den Anlegesteg der ersten Siedler. Die Apotheke heißt auch genau so, auf der Mauer von „Kücki’s Pub“ ist ein Hühnchen aufgemalt. Des Rätsels Lösung: 1884/85 wurde das Land deutsche Kolonie, Deutsch-Südwestafrika, das historische Erbe prägt das Land immer noch. Wie etwa in Lüderitz, vom Portugiesen Bartholomäus Diaz 1488 entdeckt (daran erinnert noch das Diaz-Kreuz, von wo man auf eine Robbeninsel blickt), der den Landstrich als unbewohnbar klassifizierte. Nicht so der deutsche Kaufmann Adolf Lüderitz vier Jahrhunderte später. Adrette Villen, eine imposante Felsenkirche, die Waterfront am Hafen zeugen davon. Überall, auch in der Wüste, bekommt man Apfelkuchen und Kaffee zur Jause.