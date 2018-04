Zerbrochene Bilder, Angst und Illusionen

Nicht selten klaffen Wunsch und Realität auseinander. Nicht nur bei Anja und Hans. Und trotzdem wollen wir es nicht wahrhaben. Halten an Illusionen fest. An Bildern von einem Leben, wie es sein könnte - während das echte Leben unbemerkt an uns vorüberzieht. Wir wagen es nicht, hinzusehen, weil wir die Realität nicht aushalten wollen. Weil wir die Konsequenzen nicht tragen wollen. Denn dann müssten wir loslassen. Und loslassen, das können wir nicht gut. Weil wir Angst haben. Angst, die Kontrolle zu verlieren. Angst vor dem, was wir nicht kennen. Angst vor dem „Scheitern“. Also halten wir lieber an Illusionen fest und vergessen darüber das Leben und uns selbst.