Wiener Polizisten geehrt: „Perfekt gehandelt“

Er hat wahllos auf eine dreiköpfige Familie eingestochen, auf offener Straße in Wien-Leopoldstadt - dann zog er weiter Richtung Praterstern und attackierte einen Tschetschenen (20). Nur so, weil er „schlecht drauf“ war. Dank des blitzschnellen Agierens der Polizei konnte der Täter aus dem Verkehr gezogen werden. Dafür wurden die Beamten jetzt offiziell geehrt. „Die Kollegen handelten perfekt“, so Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl.