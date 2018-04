Kamelot: Metallische Schattenphilosophie

Dreiteiliges Konzept

„Dieser Schattenaspekt, dass jeder einen unbewussten Schatten besitzt, der eine Person stark verändern kann, wenn man ihn nicht selbst aktiv erforscht, hat mich ungemein fasziniert“, erklärt der Gitarrist im „Krone“-Gespräch, „es war die Initialzündung für das gesamte Album und von da an wussten wir ziemlich genau, in welche Richtung wir gehen möchten.“ Anstatt einer linearen Geschichte erzählen Kamelot auf ihrem neuen Werk in drei Unterkapiteln einzelne Aspekte, die von einem konzeptionellen Überbau getragen werden. „The Shadow Theory“ dreht sich darum, wie mächtige Menschen einfache Bürger durch die Kanalisierung von Informationen kontrollieren. „The Shadow Key“ behandelt den in der Geschichte vorkommenden Schlüsselhalter, der Widerstand leistet und die Menschen in der aufkommenden Revolution anführt und „The Shadow Wall“ erzählt vom Kampf gegen die dominanten Obrigkeiten.