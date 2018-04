Karl Ploberger gibt Tipps: Ein Garten wie früher!

Vielfalt ist keine Frage der Größe

Ist ein Garten so angelegt, dann darf natürlich auch an den eigenen Gusto gedacht werden. Kräuter, Obst, Beeren und schließlich Gemüse in allen möglichen Sorten dürfen nicht fehlen. Und weil nicht jeder einen Garten hat - auch auf dem Balkon und der Terrasse lässt sich garteln. Ein Garten von mir war einmal im 4. Stock und nur eineinhalb Quadratmeter groß! Und trotzdem gab es Kräuter, Salate, Tomaten und sogar Orangen. Vielfalt ist keine Frage der Größe. So ist es heute - so war es damals.