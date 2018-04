Sicher? Nur in Ihrer Apotheke

Wussten Sie, dass Aspirin für Kleinkinder lebensbedrohlich sein kann? Oder, dass Nahrungsergänzungsmittel mit verschriebenen Arzneien Wechselwirkungen eingehen? Die Beratung in den 1400 österreichischen Apotheken mit 400.000 Kundenkontakten täglich (!) ist noch weit vielfältiger, soll nun aber im Zuge einer neuen Kampagne von Österreichischer Apothekerkammer, Österreichischem Apothekerverband, Verband Angestellter Apotheker Österreichs und Forum!Pharmazie ausgeweitet und modernisiert werden, wie bei einer Pressekonferenz in Wien berichtet. „Für uns ist die Versorgungssicherheit der Bevölkerung wesentlich, aber auch deren Gesundheitskompetenz, die wir verbessern helfen wollen. Vielen ist gar nicht klar, wie viel die Apotheker zur öffentlichen Gesundheitsversorgung beitragen - in der Grippezeit heuer wäre sie ohne unsere 24-stündige Präsenz wahrscheinlich zusammengebrochen“, so die Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr.