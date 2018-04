„Big Brother“ sieht selbt kleinste Sünden

Experte warnt vor Vorverurteilungen

„Big Brother is watching you“ scheint in China Realität zu sein. Klaus Mühlhahn, China-Experte der Freien Universität Berlin, warnt jedoch vor zu eiligen Vorverurteilungen seitens des Westens: „Bei diesem Sozialkreditsystem kann man nicht sagen, dass es so etwas bei uns überhaupt nicht gibt. Größtenteils ist das ein Kreditbewertungssystem.“ So verfüge etwa in Deutschland die Auskunftsdatei „Schufa“ über kreditrelevante Informationen zu 66,3 Millionen Personen und 4,3 Millionen Unternehmen. „In den USA gibt es die Credit Points. Da kriegt jemand Punkte und dann wird darüber entschieden, ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht.“