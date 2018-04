Polizei sprach vor Attacke mit YouTube-Angreiferin

In der Nacht vor der Attacke auf die Zentrale der Videoplattform YouTube in Kalifornien hatte die Polizei die Angreiferin befragt. Wie am Donnerstag bekannt wurde, fanden die Beamten die Vegan-Aktivistin schlafend in einem geparkten Auto in Mountain View. Bei der Überprüfung des Auto-Kennzeichens bemerkten sie, dass eine Vermisstenanzeige für die Frau vorlag.