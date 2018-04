Philips forciert Datenübertragung mittels Licht

Datenübertragung mittels Licht - mit Light Fidelity (kurz: LiFi) steht dafür seit 2011 ein entsprechendes Verfahren zur Verfügung. Durchsetzen konnte sich das Breitbandinternet aus der Lampe bislang allerdings nicht. Das könnte sich bald ändern: Am Donnerstag kündigte Philips an, als erstes globales Beleuchtungsunternehmen sein bestehendes Angebot an Büroleuchten um LiFi-fähige Lampen zu ergänzen.