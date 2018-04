Pensionistin in Wohnung erstochen: Festnahme!

Die 70-Jährige war am 11. Oktober tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Eine Bekannte hatte sich damals Sorgen gemacht, weil sie tagelang nichts von der Frau gehört hatte, und nachgeschaut. Die Tat soll bereits drei Tage vorher begangen worden sein. Der allein lebenden 70-Jährigen waren mehrere Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper zugefügt worden.